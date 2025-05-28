Ціна Cute Style (CUTIE)
Поточна ціна Cute Style (CUTIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18,71K USD. Ціна CUTIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cute Style:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Cute Style протягом дня — +14,92%
- циркуляційна пропозиція – 999,91M USD
Отримуйте оновлення цін CUTIE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CUTIE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cute Style до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cute Style до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cute Style до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cute Style до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14,92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cute Style: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6,64%
+14,92%
-36,81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Storing value in digital art. Project launched by famous Korean artist with 144k instagram followers and millions of interactions. Created a token behind his digital art character ‘CUTIE’. The crypto community on X decided to support the artist by sharing his work to wider audiences. The artist is affiliated with some renowned names that have established and successful projects in the crypto space such as the artist behind $nub the silly nub cat.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CUTIE до VND
₫--
|1 CUTIE до AUD
A$--
|1 CUTIE до GBP
￡--
|1 CUTIE до EUR
€--
|1 CUTIE до USD
$--
|1 CUTIE до MYR
RM--
|1 CUTIE до TRY
₺--
|1 CUTIE до JPY
¥--
|1 CUTIE до RUB
₽--
|1 CUTIE до INR
₹--
|1 CUTIE до IDR
Rp--
|1 CUTIE до KRW
₩--
|1 CUTIE до PHP
₱--
|1 CUTIE до EGP
￡E.--
|1 CUTIE до BRL
R$--
|1 CUTIE до CAD
C$--
|1 CUTIE до BDT
৳--
|1 CUTIE до NGN
₦--
|1 CUTIE до UAH
₴--
|1 CUTIE до VES
Bs--
|1 CUTIE до PKR
Rs--
|1 CUTIE до KZT
₸--
|1 CUTIE до THB
฿--
|1 CUTIE до TWD
NT$--
|1 CUTIE до AED
د.إ--
|1 CUTIE до CHF
Fr--
|1 CUTIE до HKD
HK$--
|1 CUTIE до MAD
.د.م--
|1 CUTIE до MXN
$--