Сьогоднішня ціна Cute Style (CUTIE)

Поточна ціна Cute Style (CUTIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18,71K USD. Ціна CUTIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cute Style:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Cute Style протягом дня — +14,92%

- циркуляційна пропозиція – 999,91M USD

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