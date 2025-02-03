Ціна Cute Cthulhu (CTHULHU)
Поточна ціна Cute Cthulhu (CTHULHU) сьогодні становить 0.00001073 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTHULHU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cute Cthulhu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.22 USD
- зміна ціни Cute Cthulhu протягом дня — -9.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cute Cthulhu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cute Cthulhu до USD становила $ -0.0000019275.
За останні 60 днів зміна ціни Cute Cthulhu до USD становила $ -0.0000022572.
За останні 90 днів зміна ціни Cute Cthulhu до USD становила $ -0.000020902904419123874.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.87%
|30 днів
|$ -0.0000019275
|-17.96%
|60 днів
|$ -0.0000022572
|-21.03%
|90 днів
|$ -0.000020902904419123874
|-66.07%
Останній аналіз цін Cute Cthulhu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.28%
-9.87%
-24.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cute Cthulhu is a meme coin with a mission: To help save the world's Oceans and Sea-life by raising awareness of environmental issues impacting our Oceans through humor and memes while raising and donating funds to non-profits that are aligned with Cute Cthulhu's mission and goals.
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|1 CTHULHU до USD
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RM0.0000481777
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₺0.000385207
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₹0.0009351195
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