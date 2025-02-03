Сьогоднішня ціна Cute Cthulhu (CTHULHU)

Поточна ціна Cute Cthulhu (CTHULHU) сьогодні становить 0.00001073 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTHULHU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cute Cthulhu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.22 USD

- зміна ціни Cute Cthulhu протягом дня — -9.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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