Токеноміка Cute Asian Girl (CAG) Дізнайтеся ключову інформацію про Cute Asian Girl (CAG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cute Asian Girl (CAG) $CAG is a meme coin that was created based on community demand and engagement. It stands out due to its strong focus on building and strengthening community partnerships between Zentry and Ronin. While initially a fun and light-hearted token, $CAG fosters a sense of unity within both ecosystems, offering users the opportunity to participate in community events, engage with others, and trade seamlessly across platforms. Офіційний вебсайт: https://x.com/thetickeriscag Купити CAG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cute Asian Girl (CAG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cute Asian Girl (CAG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 387,28K $ 387,28K $ 387,28K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 387,28K $ 387,28K $ 387,28K Історичний максимум: $ 0,00693083 $ 0,00693083 $ 0,00693083 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00038728 $ 0,00038728 $ 0,00038728 Дізнайтеся більше про ціну Cute Asian Girl (CAG)

Токеноміка Cute Asian Girl (CAG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cute Asian Girl (CAG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CAG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CAG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CAG, досліджуйте ціну токена CAG в реальному часі!

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