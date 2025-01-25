Сьогоднішня ціна Cute Asian Girl (CAG)

Поточна ціна Cute Asian Girl (CAG) сьогодні становить 0.00483993 USD з ринковою капіталізацією $ 4.84M USD. Ціна CAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cute Asian Girl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.70M USD

- зміна ціни Cute Asian Girl протягом дня — +6.58%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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