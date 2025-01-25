Ціна Cute Asian Girl (CAG)
Поточна ціна Cute Asian Girl (CAG) сьогодні становить 0.00483993 USD з ринковою капіталізацією $ 4.84M USD. Ціна CAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cute Asian Girl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.70M USD
- зміна ціни Cute Asian Girl протягом дня — +6.58%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cute Asian Girl до USD становила $ +0.00029901.
За останні 30 днів зміна ціни Cute Asian Girl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cute Asian Girl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cute Asian Girl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00029901
|+6.58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cute Asian Girl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.19%
+6.58%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$CAG is a meme coin that was created based on community demand and engagement. It stands out due to its strong focus on building and strengthening community partnerships between Zentry and Ronin. While initially a fun and light-hearted token, $CAG fosters a sense of unity within both ecosystems, offering users the opportunity to participate in community events, engage with others, and trade seamlessly across platforms.
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