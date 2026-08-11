Сьогоднішня ціна Custos

Поточна ціна Custos (CUSTOS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CUSTOS до USD становить $ 0 за CUSTOS.

Custos наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18,926.15, з циркуляційною пропозицією у 100.00B CUSTOS. Протягом останніх 24 годин CUSTOS торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CUSTOS змінився на -- за останню годину та на +1.71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Custos (CUSTOS)

Ринкова капіталізація $ 18.93K$ 18.93K $ 18.93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18.93K$ 18.93K $ 18.93K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Поточна ринкова капіталізація Custos — $ 18.93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CUSTOS — 100.00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18.93K.