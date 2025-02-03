Ціна CUSTODIY (CTY)
Поточна ціна CUSTODIY (CTY) сьогодні становить 2.02 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CUSTODIY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.17K USD
- зміна ціни CUSTODIY протягом дня — +0.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CUSTODIY до USD становила $ +0.01296074.
За останні 30 днів зміна ціни CUSTODIY до USD становила $ -1.1423602980.
За останні 60 днів зміна ціни CUSTODIY до USD становила $ -1.7179108180.
За останні 90 днів зміна ціни CUSTODIY до USD становила $ -36.34481765565926.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01296074
|+0.64%
|30 днів
|$ -1.1423602980
|-56.55%
|60 днів
|$ -1.7179108180
|-85.04%
|90 днів
|$ -36.34481765565926
|-94.73%
Останній аналіз цін CUSTODIY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.96%
+0.64%
-6.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Custodiy is the Platform for the creation of Smart contracts. WEBSITE WEB3 integrated directly with the bnb chain. WEBAPP to open contracts on multiple chains: ETH, BINANCE. The use of stable coins guarantees the stability of the value held by the contract. CustodIy uses stablecoins such as USDT, USDC, PAX, BUSD. All services on the Custodiy Webapp, such as opening contracts or archiving documents are paid for via CTY token
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