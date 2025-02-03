Сьогоднішня ціна CUSTODIY (CTY)

Поточна ціна CUSTODIY (CTY) сьогодні становить 2.02 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CUSTODIY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.17K USD

- зміна ціни CUSTODIY протягом дня — +0.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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