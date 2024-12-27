Ціна cUSDC (CUSDC)
Поточна ціна cUSDC (CUSDC) сьогодні становить 0.02444642 USD з ринковою капіталізацією $ 36.34M USD. Ціна CUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cUSDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.28 USD
- зміна ціни cUSDC протягом дня — +0.15%
- циркуляційна пропозиція – 1.49B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cUSDC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни cUSDC до USD становила $ +0.0001878414.
За останні 60 днів зміна ціни cUSDC до USD становила $ +0.0002353530.
За останні 90 днів зміна ціни cUSDC до USD становила $ +0.000299159252797155.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.15%
|30 днів
|$ +0.0001878414
|+0.77%
|60 днів
|$ +0.0002353530
|+0.96%
|90 днів
|$ +0.000299159252797155
|+1.24%
Останній аналіз цін cUSDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
+0.15%
+0.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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