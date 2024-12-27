Сьогоднішня ціна cUSDC (CUSDC)

Поточна ціна cUSDC (CUSDC) сьогодні становить 0.02444642 USD з ринковою капіталізацією $ 36.34M USD. Ціна CUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cUSDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.28 USD

- зміна ціни cUSDC протягом дня — +0.15%

- циркуляційна пропозиція – 1.49B USD

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