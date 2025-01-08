Сьогоднішня ціна Curve Inu (CRVY)

Поточна ціна Curve Inu (CRVY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.29K USD. Ціна CRVY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Curve Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.12 USD

- зміна ціни Curve Inu протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 42.13B USD

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