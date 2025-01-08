Ціна Curve Inu (CRVY)
Поточна ціна Curve Inu (CRVY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.29K USD. Ціна CRVY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Curve Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.12 USD
- зміна ціни Curve Inu протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 42.13B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Curve Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Curve Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Curve Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Curve Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-15.93%
|60 днів
|$ 0
|+21.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Curve Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Curvy is a Liquidity Layer accumulator aiming to educate and spread awareness about Curve.
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