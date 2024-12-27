Ціна Curtis (CURTIS)
Поточна ціна Curtis (CURTIS) сьогодні становить 0.00140221 USD з ринковою капіталізацією $ 1.40M USD. Ціна CURTIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Curtis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.20K USD
- зміна ціни Curtis протягом дня — +9.25%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Curtis до USD становила $ +0.00011875.
За останні 30 днів зміна ціни Curtis до USD становила $ +0.0003073825.
За останні 60 днів зміна ціни Curtis до USD становила $ -0.0007622783.
За останні 90 днів зміна ціни Curtis до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011875
|+9.25%
|30 днів
|$ +0.0003073825
|+21.92%
|60 днів
|$ -0.0007622783
|-54.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Curtis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.51%
+9.25%
+11.51%
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