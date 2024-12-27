Сьогоднішня ціна Curtis (CURTIS)

Поточна ціна Curtis (CURTIS) сьогодні становить 0.00140221 USD з ринковою капіталізацією $ 1.40M USD. Ціна CURTIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Curtis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.20K USD

- зміна ціни Curtis протягом дня — +9.25%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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