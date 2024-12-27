Ціна Curly (CURLY)
Поточна ціна Curly (CURLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 159.46K USD. Ціна CURLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Curly:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33K USD
- зміна ціни Curly протягом дня — -3.37%
- циркуляційна пропозиція – 988.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Curly до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Curly до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Curly до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Curly до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.37%
|30 днів
|$ 0
|-77.64%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Curly: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.14%
-3.37%
+39.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Curly aims to make a significant impact in the meme token landscape by blending community spirit with the enchanting charm of the Scottish Fold cat. By fostering a friendly and engaging environment, we invite everyone to join us on this adventure in creating a beloved meme token that is intelligently fun, cute, and inclusive. Curly can be used in various decentralized finance (DeFi) applications, as well as in peer-to-peer transactions across the Solana blockchain
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