Сьогоднішня ціна Curly (CURLY)

Поточна ціна Curly (CURLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 159.46K USD. Ціна CURLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Curly:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33K USD

- зміна ціни Curly протягом дня — -3.37%

- циркуляційна пропозиція – 988.90M USD

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