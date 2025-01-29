Сьогоднішня ціна Curiso (CUR)

Поточна ціна Curiso (CUR) сьогодні становить 0.00220579 USD з ринковою капіталізацією $ 2.17M USD. Ціна CUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Curiso:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.56M USD

- зміна ціни Curiso протягом дня — -50.76%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін CUR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CUR.