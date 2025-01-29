Ціна Curiso (CUR)
Поточна ціна Curiso (CUR) сьогодні становить 0.00220579 USD з ринковою капіталізацією $ 2.17M USD. Ціна CUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Curiso:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.56M USD
- зміна ціни Curiso протягом дня — -50.76%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Curiso до USD становила $ -0.002274096433286556.
За останні 30 днів зміна ціни Curiso до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Curiso до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Curiso до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002274096433286556
|-50.76%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Curiso: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+15.05%
-50.76%
--
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