Токеноміка Curio Gas Token (CGT) Дізнайтеся ключову інформацію про Curio Gas Token (CGT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Curio Gas Token (CGT) Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO. Офіційний вебсайт: https://capitaldex.exchange/ Купити CGT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Curio Gas Token (CGT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Curio Gas Token (CGT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 98,15K $ 98,15K $ 98,15K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 98,15K $ 98,15K $ 98,15K Історичний максимум: $ 0,067604 $ 0,067604 $ 0,067604 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00098151 $ 0,00098151 $ 0,00098151 Дізнайтеся більше про ціну Curio Gas Token (CGT)

Токеноміка Curio Gas Token (CGT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Curio Gas Token (CGT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CGT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CGT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CGT, досліджуйте ціну токена CGT в реальному часі!

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