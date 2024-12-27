Сьогоднішня ціна Curio Gas Token (CGT)

Поточна ціна Curio Gas Token (CGT) сьогодні становить 0.01089247 USD з ринковою капіталізацією $ 1.09M USD. Ціна CGT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Curio Gas Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 270.11 USD

- зміна ціни Curio Gas Token протягом дня — +2.39%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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