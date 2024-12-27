Ціна Curio Gas Token (CGT)
Поточна ціна Curio Gas Token (CGT) сьогодні становить 0.01089247 USD з ринковою капіталізацією $ 1.09M USD. Ціна CGT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Curio Gas Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 270.11 USD
- зміна ціни Curio Gas Token протягом дня — +2.39%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Curio Gas Token до USD становила $ +0.00025428.
За останні 30 днів зміна ціни Curio Gas Token до USD становила $ -0.0018983276.
За останні 60 днів зміна ціни Curio Gas Token до USD становила $ -0.0020519964.
За останні 90 днів зміна ціни Curio Gas Token до USD становила $ -0.003821593358173941.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00025428
|+2.39%
|30 днів
|$ -0.0018983276
|-17.42%
|60 днів
|$ -0.0020519964
|-18.83%
|90 днів
|$ -0.003821593358173941
|-25.97%
Останній аналіз цін Curio Gas Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.25%
+2.39%
+33.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO.
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