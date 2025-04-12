Сьогоднішня ціна Curetopia (CURES)

Поточна ціна Curetopia (CURES) сьогодні становить 0.02194597 USD з ринковою капіталізацією $ 556.95K USD. Ціна CURES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Curetopia:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Curetopia протягом дня — +0.30%

- циркуляційна пропозиція – 25.38M USD

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