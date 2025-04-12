Ціна Curetopia (CURES)
Поточна ціна Curetopia (CURES) сьогодні становить 0.02194597 USD з ринковою капіталізацією $ 556.95K USD. Ціна CURES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Curetopia:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Curetopia протягом дня — +0.30%
- циркуляційна пропозиція – 25.38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Curetopia до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Curetopia до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Curetopia до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Curetopia до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Curetopia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+0.30%
-7.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients."
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