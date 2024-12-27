Сьогоднішня ціна Curecoin (CURE)

Поточна ціна Curecoin (CURE) сьогодні становить 0.01741324 USD з ринковою капіталізацією $ 508.90K USD. Ціна CURE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Curecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.09 USD

- зміна ціни Curecoin протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 29.22M USD

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