Сьогоднішня ціна Curate (XCUR)

Поточна ціна Curate (XCUR) сьогодні становить 0.00272533 USD з ринковою капіталізацією $ 136.27K USD. Ціна XCUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Curate:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.28 USD

- зміна ціни Curate протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 50.00M USD

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