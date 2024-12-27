Ціна Curate (XCUR)
Поточна ціна Curate (XCUR) сьогодні становить 0.00272533 USD з ринковою капіталізацією $ 136.27K USD. Ціна XCUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Curate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.28 USD
- зміна ціни Curate протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 50.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Curate до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Curate до USD становила $ +0.0018854239.
За останні 60 днів зміна ціни Curate до USD становила $ -0.0018379344.
За останні 90 днів зміна ціни Curate до USD становила $ -0.004503990788969741.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0018854239
|+69.18%
|60 днів
|$ -0.0018379344
|-67.43%
|90 днів
|$ -0.004503990788969741
|-62.30%
Останній аналіз цін Curate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-22.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Curate is a platform that positions itself as the world’s first gasless NFT marketplace app, simplifying the buying, selling, and minting of NFTs without any transaction fees. It supports multiple blockchains like Ethereum, Solana, and its own X-Chain.
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