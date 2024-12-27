Сьогоднішня ціна CUPSEY (CUPSEY)

Поточна ціна CUPSEY (CUPSEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 280.71K USD. Ціна CUPSEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CUPSEY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.93K USD

- зміна ціни CUPSEY протягом дня — -3.31%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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