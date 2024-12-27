Ціна CUPSEY (CUPSEY)
Поточна ціна CUPSEY (CUPSEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 280.71K USD. Ціна CUPSEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CUPSEY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.93K USD
- зміна ціни CUPSEY протягом дня — -3.31%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CUPSEY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CUPSEY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CUPSEY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CUPSEY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.31%
|30 днів
|$ 0
|-89.28%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CUPSEY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+10.07%
-3.31%
-20.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The plushie toy mascot of pump fun on the Solana blockchain. Collaborating with an Etsy and TikTok vendor we have brought $CUPSEY to the eyes of non crypto people, and crypto people get to purchase the pump fun mascot and create origional content with their plushie. For every plushie purchased 1 is donated to a children’s hospital to children who are unfortunately in tough situations. Bringing the happy pill to children when they could use it most.
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