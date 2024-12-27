Ціна CumRocket (CUMMIES)
Поточна ціна CumRocket (CUMMIES) сьогодні становить 0.00495172 USD з ринковою капіталізацією $ 6.54M USD. Ціна CUMMIES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CumRocket:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 358.42K USD
- зміна ціни CumRocket протягом дня — +2.48%
- циркуляційна пропозиція – 1.32B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CumRocket до USD становила $ +0.00012002.
За останні 30 днів зміна ціни CumRocket до USD становила $ +0.0006266842.
За останні 60 днів зміна ціни CumRocket до USD становила $ +0.0063343560.
За останні 90 днів зміна ціни CumRocket до USD становила $ +0.0006659940499122895.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00012002
|+2.48%
|30 днів
|$ +0.0006266842
|+12.66%
|60 днів
|$ +0.0063343560
|+127.92%
|90 днів
|$ +0.0006659940499122895
|+15.54%
Останній аналіз цін CumRocket: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.80%
+2.48%
+12.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience.
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