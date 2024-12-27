Сьогоднішня ціна CumRocket (CUMMIES)

Поточна ціна CumRocket (CUMMIES) сьогодні становить 0.00495172 USD з ринковою капіталізацією $ 6.54M USD. Ціна CUMMIES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CumRocket:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 358.42K USD

- зміна ціни CumRocket протягом дня — +2.48%

- циркуляційна пропозиція – 1.32B USD

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