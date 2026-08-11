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Поточна ціна cummunity сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CUM становить 14 260,86 USD. Відстежуйте оновлення цін CUM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна cummunity сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CUM становить 14 260,86 USD. Відстежуйте оновлення цін CUM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CUM

Інформація про ціну CUM

Що таке CUM

Офіційний вебсайт CUM

Токеноміка CUM

Прогноз ціни CUM

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Ціна cummunity (CUM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CUM до USD:

$0,00001427
$0,00001427$0,00001427
-8,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни cummunity (CUM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:42:18 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна cummunity

Поточна ціна cummunity (CUM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CUM до USD становить $ 0 за CUM.

cummunity наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 260,86, з циркуляційною пропозицією у 999,77M CUM. Протягом останніх 24 годин CUM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00196824, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CUM змінився на +0,36% за останню годину та на +1,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо cummunity (CUM)

$ 14,26K
$ 14,26K$ 14,26K

--
----

$ 14,26K
$ 14,26K$ 14,26K

999,77M
999,77M 999,77M

999 767 768,041339
999 767 768,041339 999 767 768,041339

Поточна ринкова капіталізація cummunity — $ 14,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CUM — 999,77M, зі загальною пропозицією 999767768.041339. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,26K.

Історія ціни cummunity у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00196824
$ 0,00196824$ 0,00196824

$ 0
$ 0$ 0

+0,36%

-3,83%

+1,73%

+1,73%

Історія ціни cummunity (CUM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cummunity до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни cummunity до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни cummunity до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни cummunity до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3,83%
30 днів$ 0-52,41%
60 днів$ 0-81,93%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни cummunity

Прогноз ціни cummunity (CUM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CUM у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни cummunity (CUM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна cummunity потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне cummunity у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CUM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни cummunity.

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Ресурс cummunity (CUM)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про cummunity

Скільки коштує cummunity зараз?

cummunity зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -3.83% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься CUM сьогодні?

CUM продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Наскільки популярний cummunity сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають CUM.

Що відрізняє cummunity від інших криптоактивів?

Як частина категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem та створений на мережі --, CUM пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки CUM існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 999767768.041339 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна cummunity за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴0.0867640360112749824000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.

Люди також запитують: Інші запитання про cummunity

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:42:18 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для cummunity (CUM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000
$0,00000$0,00000

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$0,3915
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+291,50%

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+27,96%

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AurumX

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-12,83%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,028753
$0,028753$0,028753

+93,01%

Velvet

Velvet

VELVET

$0,69405
$0,69405$0,69405

+57,28%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00842
$0,00842$0,00842

+40,56%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,6378
$2,6378$2,6378

+46,45%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4632
$1,4632$1,4632

+27,17%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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