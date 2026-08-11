Сьогоднішня ціна Cummingtonite

Поточна ціна Cummingtonite (CUM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CUM до USD становить $ 0 за CUM.

Cummingtonite наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 494,91, з циркуляційною пропозицією у 987,29M CUM. Протягом останніх 24 годин CUM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00376364, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CUM змінився на -2,00% за останню годину та на +6,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Cummingtonite (CUM)

Ринкова капіталізація $ 14,49K$ 14,49K $ 14,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,49K$ 14,49K $ 14,49K Циркуляційне постачання 987,29M 987,29M 987,29M Загальна пропозиція 987 292 037,207628 987 292 037,207628 987 292 037,207628

Поточна ринкова капіталізація Cummingtonite — $ 14,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CUM — 987,29M, зі загальною пропозицією 987292037.207628. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,49K.