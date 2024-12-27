Сьогоднішня ціна Cuminu (CUMINU)

Поточна ціна Cuminu (CUMINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 391.31K USD. Ціна CUMINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cuminu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 201.70 USD

- зміна ціни Cuminu протягом дня — +2.18%

- циркуляційна пропозиція – 9.74B USD

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