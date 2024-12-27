Ціна Cuminu (CUMINU)
Поточна ціна Cuminu (CUMINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 391.31K USD. Ціна CUMINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cuminu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 201.70 USD
- зміна ціни Cuminu протягом дня — +2.18%
- циркуляційна пропозиція – 9.74B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cuminu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cuminu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cuminu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cuminu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.18%
|30 днів
|$ 0
|-7.78%
|60 днів
|$ 0
|+2.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cuminu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.94%
+2.18%
+4.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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