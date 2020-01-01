Токеноміка Culture of Solana Token ($COST) Дізнайтеся ключову інформацію про Culture of Solana Token ($COST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Culture of Solana Token ($COST) We are a fellowship here to help other people raise their vibrational frequency and Our project is about bringing transparency and integrity to the blockchain. This fellowship is not a cult its a fellowship of free thinking, like minded people. The goal and overall vision is to bring integrity, patience, education to the collective in this fellowship. We are trying to show people the light in this hopeless waste land of the current wasteland. Our overall goal and #1 priority is to limit the amount of people the get changed by a toxic place that we aim to change the sentiment here from a losing mentality to a winning spirit. Офіційний вебсайт: https://www.cultureofsol.com/ Купити $COST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Culture of Solana Token ($COST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Culture of Solana Token ($COST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,15K $ 6,15K $ 6,15K Загальна пропозиція: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Циркуляційна пропозиція: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,15K $ 6,15K $ 6,15K Історичний максимум: $ 0,0030243 $ 0,0030243 $ 0,0030243 Історичний мінімум: $ 0,00000398 $ 0,00000398 $ 0,00000398 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Culture of Solana Token ($COST)

Токеноміка Culture of Solana Token ($COST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Culture of Solana Token ($COST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $COST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $COST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $COST, досліджуйте ціну токена $COST в реальному часі!

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