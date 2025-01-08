Сьогоднішня ціна Culture of Solana Token ($COST)

Поточна ціна Culture of Solana Token ($COST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.38K USD. Ціна $COST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Culture of Solana Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.92 USD

- зміна ціни Culture of Solana Token протягом дня — -4.95%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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