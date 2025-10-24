Інформація щодо ціни Culture (CULTURE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,14% Зміна ціни (1 дн.) -1,51% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,39% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,39%

Актуальна ціна Culture (CULTURE) становить --. За останні 24 години CULTURE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CULTURE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CULTURE змінився на -0,14% за останню годину, -1,51% за 24 години та на -1,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Culture (CULTURE)

Ринкова капіталізація $ 4,73K$ 4,73K $ 4,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,73K$ 4,73K $ 4,73K Циркуляційне постачання 998,31M 998,31M 998,31M Загальна пропозиція 998 308 447,987539 998 308 447,987539 998 308 447,987539

Поточна ринкова капіталізація Culture — $ 4,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CULTURE — 998,31M, зі загальною пропозицією 998308447.987539. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,73K.