Сьогоднішня ціна CULTUR ($CULTUR)

Поточна ціна CULTUR ($CULTUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 619.30K USD. Ціна $CULTUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CULTUR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.62K USD

- зміна ціни CULTUR протягом дня — -12.62%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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