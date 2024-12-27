Ціна CULTUR ($CULTUR)
Поточна ціна CULTUR ($CULTUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 619.30K USD. Ціна $CULTUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CULTUR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.62K USD
- зміна ціни CULTUR протягом дня — -12.62%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CULTUR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CULTUR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CULTUR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CULTUR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.62%
|30 днів
|$ 0
|-81.48%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CULTUR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.59%
-12.62%
-4.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$CULTUR is where memes, art, and storytelling collide. Led by the enigmatic ❤️Mr. E, we explore and preserve the cultures we love—games, TV shows, films, characters, and more. Our mission? To celebrate meme culture while delivering high-quality digital content and art that sets us apart. Join the movement and be part of a project that blends creativity, community, and culture like never before. The legend begins now. Are you ready?
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