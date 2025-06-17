Сьогоднішня ціна Cults (CULTS)

Поточна ціна Cults (CULTS) сьогодні становить 0,00139287 USD з ринковою капіталізацією $ 1,38M USD. Ціна CULTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cults:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Cults протягом дня — +1,66%

- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD

Отримуйте оновлення цін CULTS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CULTS.