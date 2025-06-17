Ціна Cults (CULTS)
Поточна ціна Cults (CULTS) сьогодні становить 0,00139287 USD з ринковою капіталізацією $ 1,38M USD. Ціна CULTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cults:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Cults протягом дня — +1,66%
- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cults до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cults до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cults до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cults до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,66%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cults: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,90%
+1,66%
+27,67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cults.fun is a social launchpad for creating tokens that form communities through interaction and identity. When a coin is shared on Twitter, replies automatically generate personalized avatars that remix each responder’s profile picture into the coin’s visual theme. This ties social identity to token participation and introduces a new format for launching coins, centered on culture, community, and low-friction onboarding.
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