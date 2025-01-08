Сьогоднішня ціна Cultel (CULTEL)

Поточна ціна Cultel (CULTEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.80K USD. Ціна CULTEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cultel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.30 USD

- зміна ціни Cultel протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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