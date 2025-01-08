Ціна Cultel (CULTEL)
Поточна ціна Cultel (CULTEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.80K USD. Ціна CULTEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cultel:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.30 USD
- зміна ціни Cultel протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cultel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cultel до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cultel до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cultel до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
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Останній аналіз цін Cultel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Cultel ($CULTEL), the latest ERC-based meme token inspired by the growing hype around cult-themed memecoins and Vitalik Buterin’s recent tweet expressing his fondness for the word “Cultel.” Designed to capture the imagination of crypto enthusiasts, Cultel taps into the meme token craze while fostering a vibrant and inclusive community. With its unique branding and a nod to Vitalik’s influence, $CULTEL positions itself as the next breakout token in the memecoin space. Early adopters will enjoy the opportunity to ride the wave of excitement as Cultel aims to create a trendsetting ecosystem, blending humor, virality, and crypto innovation. Join the $CULTEL movement and embrace the power of the cult-like community!
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