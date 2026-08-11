Сьогоднішня ціна Cult DAO

Поточна ціна Cult DAO (CULT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CULT до USD становить $ 0 за CULT.

Cult DAO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3,250,368, з циркуляційною пропозицією у 3.84T CULT. Протягом останніх 24 годин CULT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CULT змінився на -0.04% за останню годину та на -2.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Cult DAO (CULT)

Ринкова капіталізація $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Циркуляційне постачання 3.84T 3.84T 3.84T Загальна пропозиція 4,983,113,538,604.0 4,983,113,538,604.0 4,983,113,538,604.0

Поточна ринкова капіталізація Cult DAO — $ 3.25M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CULT — 3.84T, зі загальною пропозицією 4983113538604.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3.25M.