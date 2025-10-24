Інформація щодо ціни CULOSUI (CULO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00132675$ 0,00132675 $ 0,00132675 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,06% Зміна ціни (1 дн.) +16,84% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,21%

Актуальна ціна CULOSUI (CULO) становить --. За останні 24 години CULO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CULO становить $ 0,00132675, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CULO змінився на +1,06% за останню годину, +16,84% за 24 години та на -0,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CULOSUI (CULO)

Ринкова капіталізація $ 153,99K$ 153,99K $ 153,99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 153,99K$ 153,99K $ 153,99K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CULOSUI — $ 153,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CULO — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 153,99K.