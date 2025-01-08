Ціна CULO (CULO)
Поточна ціна CULO (CULO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CULO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CULO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 640.91 USD
- зміна ціни CULO протягом дня — -7.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CULO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CULO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CULO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CULO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.94%
|30 днів
|$ 0
|-44.65%
|60 днів
|$ 0
|-62.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CULO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-7.94%
+35.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Culo Token is a meme token designed with purpose. Its instant utility is an Ai Contract Scanner called CuloScanner primmed to heat up the POLYGON network
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