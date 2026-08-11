Сьогоднішня ціна Cucumber Trade

Поточна ціна Cucumber Trade (CUC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CUC до USD становить $ 0 за CUC.

Cucumber Trade наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 758,69, з циркуляційною пропозицією у 728,13M CUC. Протягом останніх 24 годин CUC торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CUC змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Cucumber Trade (CUC)

Ринкова капіталізація $ 12,76K$ 12,76K $ 12,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,52K$ 17,52K $ 17,52K Циркуляційне постачання 728,13M 728,13M 728,13M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Cucumber Trade — $ 12,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CUC — 728,13M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,52K.