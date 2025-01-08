Ціна CubToken (CUBT)
Поточна ціна CubToken (CUBT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CUBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CubToken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни CubToken протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CubToken до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CubToken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CubToken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CubToken до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+38.60%
|60 днів
|$ 0
|-9.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CubToken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CubToken bridges the gap between the Web2 centralized mindset and the Web3 decentralized movement. Within the CubToken ecosystem exist a third-party strategy between a network of businesses and CubToken. The mission of our project is to expedite the bridging of this gap while maintaining the confidentiality and trust of proprietary data.
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