Ціна Cubiex Power (CBIX-P)
Поточна ціна Cubiex Power (CBIX-P) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBIX-P до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cubiex Power:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.67 USD
- зміна ціни Cubiex Power протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cubiex Power до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cubiex Power до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cubiex Power до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cubiex Power до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-56.44%
|60 днів
|$ 0
|-80.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cubiex Power: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+3.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cubiex eSports is a Binance Smart Chain based next-generation tokenized streaming network for eSports & gaming enthusiasts, with the vision to connect gamers on a global basis in an ecosystem with features such as: P2P Live-streaming, rewarded content creation, P2P matchmaking & virtual in-game items trading. Founded in 2018 Cubiex eSports has been one of the first eSports and gaming projects to migrate to Binance Chain and make use of the BEP2 token standard before ultimately evolving into the Binance Smart Chain ecosystem in 2020.
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