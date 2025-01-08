Ціна Cub Finance (CUB)
Поточна ціна Cub Finance (CUB) сьогодні становить 0.00191659 USD з ринковою капіталізацією $ 23.47K USD. Ціна CUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cub Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.55 USD
- зміна ціни Cub Finance протягом дня — -2.40%
- циркуляційна пропозиція – 12.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cub Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cub Finance до USD становила $ -0.0000626652.
За останні 60 днів зміна ціни Cub Finance до USD становила $ +0.0002348236.
За останні 90 днів зміна ціни Cub Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.40%
|30 днів
|$ -0.0000626652
|-3.26%
|60 днів
|$ +0.0002348236
|+12.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cub Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-2.40%
+0.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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