Сьогоднішня ціна Cub Finance (CUB)

Поточна ціна Cub Finance (CUB) сьогодні становить 0.00191659 USD з ринковою капіталізацією $ 23.47K USD. Ціна CUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cub Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.55 USD

- зміна ціни Cub Finance протягом дня — -2.40%

- циркуляційна пропозиція – 12.24M USD

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