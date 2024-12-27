Ціна Ctrl (CTRL)
Поточна ціна Ctrl (CTRL) сьогодні становить 0.054142 USD з ринковою капіталізацією $ 11.16M USD. Ціна CTRL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ctrl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.89M USD
- зміна ціни Ctrl протягом дня — -3.38%
- циркуляційна пропозиція – 206.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ctrl до USD становила $ -0.00189947138855924.
За останні 30 днів зміна ціни Ctrl до USD становила $ -0.0054716013.
За останні 60 днів зміна ціни Ctrl до USD становила $ +0.0083032062.
За останні 90 днів зміна ціни Ctrl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00189947138855924
|-3.38%
|30 днів
|$ -0.0054716013
|-10.10%
|60 днів
|$ +0.0083032062
|+15.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ctrl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.81%
-3.38%
-13.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ctrl (fka XDEFI Wallet) is the world's most powerful crypto wallet. Secure, easy-to-use and supports more than 2100 blockchains. Ctrl (fka XDEFI Wallet) is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across more than 34 blockchains in a single interface. Being a non-custodial wallet, users are in complete control of the coins and tokens and CTRL does not have access to seed phrases. As an alternative to Metamask, CTRL can be used to interact with decentralized finance applications, view NFT collections, swaps, and bridging.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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€0.0514349
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$0.054142
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RM0.24201474
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₺1.90796408
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¥8.54739754
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