Сьогоднішня ціна Ctrl (CTRL)

Поточна ціна Ctrl (CTRL) сьогодні становить 0.054142 USD з ринковою капіталізацією $ 11.16M USD. Ціна CTRL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ctrl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.89M USD

- зміна ціни Ctrl протягом дня — -3.38%

- циркуляційна пропозиція – 206.97M USD

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