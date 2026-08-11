Сьогоднішня ціна CTO Harambe

Поточна ціна CTO Harambe (HARAMBE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6.62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HARAMBE до USD становить $ 0 за HARAMBE.

CTO Harambe наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 38,184, з циркуляційною пропозицією у 100.00T HARAMBE. Протягом останніх 24 годин HARAMBE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HARAMBE змінився на +0.15% за останню годину та на -24.19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CTO Harambe (HARAMBE)

Ринкова капіталізація $ 38.18K$ 38.18K $ 38.18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38.18K$ 38.18K $ 38.18K Циркуляційне постачання 100.00T 100.00T 100.00T Загальна пропозиція 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація CTO Harambe — $ 38.18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HARAMBE — 100.00T, зі загальною пропозицією 100000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38.18K.