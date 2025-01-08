Ціна Ctez (CTEZ)
Поточна ціна Ctez (CTEZ) сьогодні становить 1.58 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTEZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ctez:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.21K USD
- зміна ціни Ctez протягом дня — -7.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CTEZ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CTEZ.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ctez до USD становила $ -0.11917821393346.
За останні 30 днів зміна ціни Ctez до USD становила $ -0.3552892280.
За останні 60 днів зміна ціни Ctez до USD становила $ +1.6340882980.
За останні 90 днів зміна ціни Ctez до USD становила $ +0.8226295977996066.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.11917821393346
|-7.01%
|30 днів
|$ -0.3552892280
|-22.48%
|60 днів
|$ +1.6340882980
|+103.42%
|90 днів
|$ +0.8226295977996066
|+108.62%
Останній аналіз цін Ctez: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-7.01%
+3.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ctez is a synthetic tez backed by tez for better composability as an alternative to the virtual baker. It can be used directly in smart-contracts that would typically pool tez together without the thorny question of “who’s baking”.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CTEZ до AUD
A$2.528
|1 CTEZ до GBP
￡1.264
|1 CTEZ до EUR
€1.5168
|1 CTEZ до USD
$1.58
|1 CTEZ до MYR
RM7.0942
|1 CTEZ до TRY
₺55.8214
|1 CTEZ до JPY
¥249.877
|1 CTEZ до RUB
₽169.455
|1 CTEZ до INR
₹135.5956
|1 CTEZ до IDR
Rp25,483.8674
|1 CTEZ до PHP
₱92.2404
|1 CTEZ до EGP
￡E.80.027
|1 CTEZ до BRL
R$9.638
|1 CTEZ до CAD
C$2.2594
|1 CTEZ до BDT
৳192.444
|1 CTEZ до NGN
₦2,442.0322
|1 CTEZ до UAH
₴67.2132
|1 CTEZ до VES
Bs83.74
|1 CTEZ до PKR
Rs442.8108
|1 CTEZ до KZT
₸839.9754
|1 CTEZ до THB
฿54.6048
|1 CTEZ до TWD
NT$51.9188
|1 CTEZ до CHF
Fr1.422
|1 CTEZ до HKD
HK$12.2766
|1 CTEZ до MAD
.د.م15.8948