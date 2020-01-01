Токеноміка CT100 INDEX (CT100) Дізнайтеся ключову інформацію про CT100 INDEX (CT100), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CT100 INDEX (CT100) a compilation of the "100 most influential" accounts on CT. chosen by A.I. & a retardio CT100INDEX is a degen parody of the “Forbes 100,” showcasing the 100 most influential Crypto Twitter accounts of 2024. At the heart of this project is the $CT100 memecoin – a playful answer to the question, how much are these 100 influencers actually worth? We’ve also created 100 unique “membership cards” that people can mint, each representing one of these top influencers, with attributes and an overall score, like collectible sports cards. Our tagline says it all: means nothing, worth nothing, probably nothing. But we’re betting that CT influencers, degens, and collectors will appreciate the joke and join in for the fun. Офіційний вебсайт: https://ct100index.club/ Купити CT100 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CT100 INDEX (CT100) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CT100 INDEX (CT100), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,80K $ 4,80K $ 4,80K Загальна пропозиція: $ 995,65M $ 995,65M $ 995,65M Циркуляційна пропозиція: $ 995,65M $ 995,65M $ 995,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,80K $ 4,80K $ 4,80K Історичний максимум: $ 0,00021906 $ 0,00021906 $ 0,00021906 Історичний мінімум: $ 0,00000339 $ 0,00000339 $ 0,00000339 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну CT100 INDEX (CT100)

Токеноміка CT100 INDEX (CT100): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CT100 INDEX (CT100) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CT100, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CT100, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CT100, досліджуйте ціну токена CT100 в реальному часі!

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