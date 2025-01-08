Сьогоднішня ціна CT100 INDEX (CT100)

Поточна ціна CT100 INDEX (CT100) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.87K USD. Ціна CT100 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CT100 INDEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.94 USD

- зміна ціни CT100 INDEX протягом дня — -5.81%

- циркуляційна пропозиція – 997.11M USD

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