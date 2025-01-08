Ціна CT100 INDEX (CT100)
Поточна ціна CT100 INDEX (CT100) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.87K USD. Ціна CT100 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CT100 INDEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.94 USD
- зміна ціни CT100 INDEX протягом дня — -5.81%
- циркуляційна пропозиція – 997.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CT100 INDEX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CT100 INDEX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CT100 INDEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CT100 INDEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.81%
|30 днів
|$ 0
|-35.59%
|60 днів
|$ 0
|-20.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CT100 INDEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.81%
-5.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
a compilation of the "100 most influential" accounts on CT. *chosen by A.I. & a retardio* CT100INDEX is a degen parody of the “Forbes 100,” showcasing the 100 most influential Crypto Twitter accounts of 2024. At the heart of this project is the $CT100 memecoin – a playful answer to the question, how much are these 100 influencers actually worth? We’ve also created 100 unique “membership cards” that people can mint, each representing one of these top influencers, with attributes and an overall score, like collectible sports cards. Our tagline says it all: means nothing, worth nothing, probably nothing. But we’re betting that CT influencers, degens, and collectors will appreciate the joke and join in for the fun.
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