Ціна cSUSHI (CSUSHI)
Поточна ціна cSUSHI (CSUSHI) сьогодні становить 0.02797165 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CSUSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cSUSHI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни cSUSHI протягом дня — -2.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cSUSHI до USD становила $ -0.00079359458457783.
За останні 30 днів зміна ціни cSUSHI до USD становила $ -0.0032585573.
За останні 60 днів зміна ціни cSUSHI до USD становила $ +0.0062306570.
За останні 90 днів зміна ціни cSUSHI до USD становила $ +0.013346280454133404.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00079359458457783
|-2.75%
|30 днів
|$ -0.0032585573
|-11.64%
|60 днів
|$ +0.0062306570
|+22.27%
|90 днів
|$ +0.013346280454133404
|+91.25%
Останній аналіз цін cSUSHI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-2.75%
-16.48%
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