Сьогоднішня ціна CSR (CSR)

Поточна ціна CSR (CSR) сьогодні становить 0.01849579 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CSR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CSR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.06K USD

- зміна ціни CSR протягом дня — -9.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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