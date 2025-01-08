Ціна CSR (CSR)
Поточна ціна CSR (CSR) сьогодні становить 0.01849579 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CSR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CSR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.06K USD
- зміна ціни CSR протягом дня — -9.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CSR до USD становила $ -0.00201663128804289.
За останні 30 днів зміна ціни CSR до USD становила $ -0.0029764202.
За останні 60 днів зміна ціни CSR до USD становила $ +0.0079504578.
За останні 90 днів зміна ціни CSR до USD становила $ +0.007786685694976535.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00201663128804289
|-9.83%
|30 днів
|$ -0.0029764202
|-16.09%
|60 днів
|$ +0.0079504578
|+42.99%
|90 днів
|$ +0.007786685694976535
|+72.71%
Останній аналіз цін CSR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.34%
-9.83%
+4.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CSR ""Plastic Credit"" is set to follow in the footsteps of the “Carbon Credit”. Distribution of CSR is directly connected to actual removal of plastic waste, by Corsair facilities presently in Thailand and later around the world. Plastic waste is a major global problem and CSR and Corsair bring a solution for this problem. Plastic waste is removed from the environment, including landfills and our oceans and converted into Advanced Bio-oil. Advanced Bio-oil can be used to produce environmentally friendlier fuels, such as gasoline, Diesel and Jet fuel, and perhaps more importantly new plastic products. In this way the plastic waste is now properly recycled similar to paper, glass and steel.
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