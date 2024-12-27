Сьогоднішня ціна CSI888 (CSI)

Поточна ціна CSI888 (CSI) сьогодні становить 0.00135067 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна CSI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CSI888:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.97K USD

- зміна ціни CSI888 протягом дня — +2.52%

- циркуляційна пропозиція – 888.00M USD

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