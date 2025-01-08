Ціна Crystl Finance (CRYSTL)
Поточна ціна Crystl Finance (CRYSTL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.60K USD. Ціна CRYSTL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crystl Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.73 USD
- зміна ціни Crystl Finance протягом дня — -8.96%
- циркуляційна пропозиція – 12.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crystl Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crystl Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crystl Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crystl Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.96%
|30 днів
|$ 0
|-31.06%
|60 днів
|$ 0
|+23.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crystl Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-8.96%
+3.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crystl Finance is a decentralized yield farm that runs on Polygon and ApeSwap Polygon Exchange.
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