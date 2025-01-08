Сьогоднішня ціна Crystl Finance (CRYSTL)

Поточна ціна Crystl Finance (CRYSTL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.60K USD. Ціна CRYSTL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crystl Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.73 USD

- зміна ціни Crystl Finance протягом дня — -8.96%

- циркуляційна пропозиція – 12.50M USD

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