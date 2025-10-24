Інформація щодо ціни CrystalMine (CRYSTAL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000858 $ 0,00000858 $ 0,00000858 Мін. за 24 год $ 0,00000883 $ 0,00000883 $ 0,00000883 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000858$ 0,00000858 $ 0,00000858 Макс. за 24 год $ 0,00000883$ 0,00000883 $ 0,00000883 Рекордний максимум $ 0,00057027$ 0,00057027 $ 0,00057027 Найнижча ціна $ 0,00000857$ 0,00000857 $ 0,00000857 Зміна ціни (за 1 год) -0,07% Зміна ціни (1 дн.) -2,34% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,44% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,44%

Актуальна ціна CrystalMine (CRYSTAL) становить $0,00000857. За останні 24 години CRYSTAL торгувався між мінімумом у $ 0,00000858 і максимумом у $ 0,00000883, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRYSTAL становить $ 0,00057027, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000857.

Що стосується короткострокових результатів, то CRYSTAL змінився на -0,07% за останню годину, -2,34% за 24 години та на -7,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CrystalMine (CRYSTAL)

Ринкова капіталізація $ 8,57K$ 8,57K $ 8,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,57K$ 8,57K $ 8,57K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CrystalMine — $ 8,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRYSTAL — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,57K.