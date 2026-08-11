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Поточна ціна Crystal Stones сьогодні становить 0,00339571 USD. Ринкова капіталізація CRYSTAL STONES становить 351 426 USD. Відстежуйте оновлення цін CRYSTAL STONES до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Crystal Stones сьогодні становить 0,00339571 USD. Ринкова капіталізація CRYSTAL STONES становить 351 426 USD. Відстежуйте оновлення цін CRYSTAL STONES до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CRYSTAL STONES

Інформація про ціну CRYSTAL STONES

Що таке CRYSTAL STONES

Офіційний вебсайт CRYSTAL STONES

Токеноміка CRYSTAL STONES

Прогноз ціни CRYSTAL STONES

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Ціна Crystal Stones (CRYSTAL STONES)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CRYSTAL STONES до USD:

$0,00345737
$0,00345737$0,00345737
+0,31%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Crystal Stones (CRYSTAL STONES) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:41:00 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Crystal Stones

Поточна ціна Crystal Stones (CRYSTAL STONES) сьогодні становить $ 0,00339571, зі зміною 29,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRYSTAL STONES до USD становить $ 0,00339571 за CRYSTAL STONES.

Crystal Stones наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 351 426, з циркуляційною пропозицією у 104,08M CRYSTAL STONES. Протягом останніх 24 годин CRYSTAL STONES торгувався між $ 0,0023563 (мінімум) та $ 0,00375989 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00375989, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CRYSTAL STONES змінився на -6,96% за останню годину та на +52,34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 29,21K.

Ринкова інформація щодо Crystal Stones (CRYSTAL STONES)

$ 351,43K
$ 351,43K$ 351,43K

$ 29,21K
$ 29,21K$ 29,21K

$ 351,43K
$ 351,43K$ 351,43K

104,08M
104,08M 104,08M

104 076 697,01922876
104 076 697,01922876 104 076 697,01922876

Поточна ринкова капіталізація Crystal Stones — $ 351,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 29,21K. Циркуляційна пропозиція CRYSTAL STONES — 104,08M, зі загальною пропозицією 104076697.01922876. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 351,43K.

Історія ціни Crystal Stones у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0023563
$ 0,0023563$ 0,0023563
Мін. за 24 год
$ 0,00375989
$ 0,00375989$ 0,00375989
Макс. за 24 год

$ 0,0023563
$ 0,0023563$ 0,0023563

$ 0,00375989
$ 0,00375989$ 0,00375989

$ 0,00375989
$ 0,00375989$ 0,00375989

$ 0
$ 0$ 0

-6,96%

+29,42%

+52,34%

+52,34%

Історія ціни Crystal Stones (CRYSTAL STONES) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crystal Stones до USD становила $ +0,00077188.
За останні 30 днів зміна ціни Crystal Stones до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crystal Stones до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crystal Stones до USD становила $ +0,00001748727337299.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00077188+29,42%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ +0,00001748727337299+0,01%

Прогноз ціни Crystal Stones

Прогноз ціни Crystal Stones (CRYSTAL STONES) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CRYSTAL STONES у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Crystal Stones (CRYSTAL STONES) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Crystal Stones потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Crystal Stones у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CRYSTAL STONES на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Crystal Stones.

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Ресурс Crystal Stones (CRYSTAL STONES)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemReal World Assets (RWA)RWA Protocol

Про Crystal Stones

Яка зараз актуальна ціна Crystal Stones?

Crystal Stones коштує ₴0.1496898268116929696000, що свідчить про зміну ціни на 29.41% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок CRYSTAL STONES?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴0.103870512769462688000 і ₴0.1657436244352480864000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Crystal Stones на ринку?

Наразі він займає #4003 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴15491575.27501642176000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 104076697.01922876 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Crystal Stones?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Crystal Stones

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:41:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Crystal Stones (CRYSTAL STONES)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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