Сьогоднішня ціна Crystal Stones

Поточна ціна Crystal Stones (CRYSTAL STONES) сьогодні становить $ 0,00339571, зі зміною 29,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRYSTAL STONES до USD становить $ 0,00339571 за CRYSTAL STONES.

Crystal Stones наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 351 426, з циркуляційною пропозицією у 104,08M CRYSTAL STONES. Протягом останніх 24 годин CRYSTAL STONES торгувався між $ 0,0023563 (мінімум) та $ 0,00375989 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00375989, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CRYSTAL STONES змінився на -6,96% за останню годину та на +52,34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 29,21K.

Ринкова інформація щодо Crystal Stones (CRYSTAL STONES)

Ринкова капіталізація $ 351,43K$ 351,43K $ 351,43K Обсяг (за 24 год) $ 29,21K$ 29,21K $ 29,21K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 351,43K$ 351,43K $ 351,43K Циркуляційне постачання 104,08M 104,08M 104,08M Загальна пропозиція 104 076 697,01922876 104 076 697,01922876 104 076 697,01922876

Поточна ринкова капіталізація Crystal Stones — $ 351,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 29,21K. Циркуляційна пропозиція CRYSTAL STONES — 104,08M, зі загальною пропозицією 104076697.01922876. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 351,43K.