Ціна Crystal (CRYSTAL)
Поточна ціна Crystal (CRYSTAL) сьогодні становить 78.51 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRYSTAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crystal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 259.71 USD
- зміна ціни Crystal протягом дня — -8.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crystal до USD становила $ -7.15574629460109.
За останні 30 днів зміна ціни Crystal до USD становила $ -15.5383694580.
За останні 60 днів зміна ціни Crystal до USD становила $ -7.2889940160.
За останні 90 днів зміна ціни Crystal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -7.15574629460109
|-8.35%
|30 днів
|$ -15.5383694580
|-19.79%
|60 днів
|$ -7.2889940160
|-9.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crystal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.82%
-8.35%
+0.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Crystal is the preeminent ERC404 token on Arbitrum, boasting the most expansive community within its category. Its remarkable journey underscores the vast possibilities of ERC404 tokens on the Arbitrum network. Building on this success, Scattering.io (creator of $CRYSTAL) is actively seeking collaboration with inventive creators and ambitious game developers within the Arbitrum ecosystem to embrace and integrate the ERC404 standard. Our vision is clear: to establish Scattering.io as the premier marketplace for ERC404 token trading on Arbitrum. $Crystal is set to be at the heart of this thriving marketplace, playing a pivotal role in weaving together the fabric of this burgeoning ecosystem. We invite visionaries planning to launch ERC404 tokens on Arbitrum to join hands with us. Scattering.io is committed to providing comprehensive support spanning launch assistance, marketing strategies, and liquidity provisions to ensure your project takes flight and reaches its full potential. Connect with our team—let's shape the future of ERC404 tokens together.
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