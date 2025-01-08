Ціна CryptoXpress (XPRESS)
Поточна ціна CryptoXpress (XPRESS) сьогодні становить 0.053651 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XPRESS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CryptoXpress:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.99K USD
- зміна ціни CryptoXpress протягом дня — -9.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CryptoXpress до USD становила $ -0.00562936273980998.
За останні 30 днів зміна ціни CryptoXpress до USD становила $ -0.0011250400.
За останні 60 днів зміна ціни CryptoXpress до USD становила $ -0.0017403686.
За останні 90 днів зміна ціни CryptoXpress до USD становила $ -0.00266379953138639.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00562936273980998
|-9.49%
|30 днів
|$ -0.0011250400
|-2.09%
|60 днів
|$ -0.0017403686
|-3.24%
|90 днів
|$ -0.00266379953138639
|-4.73%
Останній аналіз цін CryptoXpress: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.70%
-9.49%
+3.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $XPRESS utility token underpins the entire CryptoXpress platform, where investors will be able to avail of discounts and features by using the $XPRESS token when performing transactions within the CX mobile iOS and Android applications. CryptoXpress will provide investors further incentives to invest in its $XPRESS tokens through liquidity pool farming and staking rewards which will be announced in the upcoming weeks. The $XPRESS token vesting schedules have been designed through the advice of industry-leading organisations and advisors to ensure investor ROI, price stability, and token liquidity are maintained based on industry best practices.
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