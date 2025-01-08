Сьогоднішня ціна CryptoXpress (XPRESS)

Поточна ціна CryptoXpress (XPRESS) сьогодні становить 0.053651 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XPRESS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CryptoXpress:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.99K USD

- зміна ціни CryptoXpress протягом дня — -9.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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