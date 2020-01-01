Токеноміка CryptoUnity (CUT) Дізнайтеся ключову інформацію про CryptoUnity (CUT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CryptoUnity (CUT) CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go. CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey. With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds. By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty. Офіційний вебсайт: https://cryptounity.org Whitepaper: https://docsend.com/view/s/49n8q3ief7tnwgyc Купити CUT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CryptoUnity (CUT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CryptoUnity (CUT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 124,93K $ 124,93K $ 124,93K Загальна пропозиція: $ 988,83M $ 988,83M $ 988,83M Циркуляційна пропозиція: $ 244,08M $ 244,08M $ 244,08M FDV (повністю розведена вартість): $ 506,11K $ 506,11K $ 506,11K Історичний максимум: $ 0,01388805 $ 0,01388805 $ 0,01388805 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00051182 $ 0,00051182 $ 0,00051182 Дізнайтеся більше про ціну CryptoUnity (CUT)

Токеноміка CryptoUnity (CUT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CryptoUnity (CUT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CUT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CUT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CUT, досліджуйте ціну токена CUT в реальному часі!

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