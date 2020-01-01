Токеноміка CryptoTycoon (CTT) Дізнайтеся ключову інформацію про CryptoTycoon (CTT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CryptoTycoon (CTT) CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt. Офіційний вебсайт: https://cryptotycoon.finance/ Купити CTT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CryptoTycoon (CTT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CryptoTycoon (CTT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,13K $ 2,13K $ 2,13K Загальна пропозиція: $ 959,00K $ 959,00K $ 959,00K Циркуляційна пропозиція: $ 78,48K $ 78,48K $ 78,48K FDV (повністю розведена вартість): $ 26,04K $ 26,04K $ 26,04K Історичний максимум: $ 66,94 $ 66,94 $ 66,94 Історичний мінімум: $ 0,00400242 $ 0,00400242 $ 0,00400242 Поточна ціна: $ 0,02715576 $ 0,02715576 $ 0,02715576 Дізнайтеся більше про ціну CryptoTycoon (CTT)

Токеноміка CryptoTycoon (CTT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CryptoTycoon (CTT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CTT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CTT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CTT, досліджуйте ціну токена CTT в реальному часі!

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