Сьогоднішня ціна CryptoTycoon (CTT)

Поточна ціна CryptoTycoon (CTT) сьогодні становить 0.120988 USD з ринковою капіталізацією $ 9.51K USD. Ціна CTT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CryptoTycoon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.69K USD

- зміна ціни CryptoTycoon протягом дня — +2.91%

- циркуляційна пропозиція – 78.48K USD

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