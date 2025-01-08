Ціна CryptoTycoon (CTT)
Поточна ціна CryptoTycoon (CTT) сьогодні становить 0.120988 USD з ринковою капіталізацією $ 9.51K USD. Ціна CTT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CryptoTycoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.69K USD
- зміна ціни CryptoTycoon протягом дня — +2.91%
- циркуляційна пропозиція – 78.48K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CryptoTycoon до USD становила $ +0.00342631.
За останні 30 днів зміна ціни CryptoTycoon до USD становила $ -0.0289826028.
За останні 60 днів зміна ціни CryptoTycoon до USD становила $ -0.0048162419.
За останні 90 днів зміна ціни CryptoTycoon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00342631
|+2.91%
|30 днів
|$ -0.0289826028
|-23.95%
|60 днів
|$ -0.0048162419
|-3.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CryptoTycoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.55%
+2.91%
+5.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt.
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